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مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور گفت: توسعه سطوح پروازی و ایجاد زیرساخت ها در فرودگاه کرمانشاه رشدی چشمگیر داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور در نشست با استاندار کرمانشاه گفت: فرودگاه کرمانشاه یکی از بزرگترین فرودگاههای کشور است و در دو سال اخیر اقدامات قابل توجهی برای توسعه این فرودگاه صورت گرفته است.
مرتضی دهقان با بیان اینکه فرودگاه کرمانشاه در جنگ اخیر مورد حمله دشمن قرار گرفت خاطر نشان کرد: بعد از حمله دشمن بلافاصله این فرودگاه عملیاتی شد و به زودی برج مراقبتی پروازها هم وارد مرحله اجرایی میشود.
استاندار کرمانشاه نیز با اشاره به اقدامات توسعهای فرودگاه کرمانشاه گفت: راه اندازی باند دوم و افزایش پروازها به تعداد ۱۰۰ پرواز در هر هفته از جمله این اقدامات است.
حبیبی افزود: به زودی پروازها در فرودگاه کرمانشاه به شرایط قبل از جنگ باز میگردد.
در این دیدار موضوعاتی از جمله افزایش خطوط و مقاصد پروازهای فرودگاه کرمانشاه و تداوم خدمت رسانی مضاعف این فرودگاه تا پایان عملیات اربعین حسینی جهت تسهیل بازگشت زائران مطرح و پیگیری شد.