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رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: طبق برنامه هفتم، باید نزدیک به ۳۰۰ هزار هکتار زمین مناسب به پهنه سرزمینی و محدوده شهرها الحاق شود. بهجز چند کلانشهر مانند تهران که ظرفیت بارگذاری جمعیتی جدید ندارند، در اغلب شهرهای بزرگ و کوچک و روستاهای کشور، قابلیت الحاق زمین وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تشریح وضعیت سیاستگذاریها و اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مسکن کشور، گفت: مجلس بستهای کامل از قوانین نظیر «مالیات بر خانههای خالی»، «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» و «جهش تولید مسکن» را در اختیار دولت قرار داده است؛ بنابراین الان هیچگونه خلأ قانونی در زمینه تولید و عرضه مسکن در کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تعادل میان عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت خرید، فروش و اجارهبهای مسکن است، افزود: در قانون جهش تولید مسکن، تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست رئیسجمهور پیشبینی شده است که اخیراً جلسات آن به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار میشود تا هماهنگیهای بیندستگاهی شکل بگیرد؛ چراکه وزارت راه و شهرسازی بهتنهایی قادر به حل این کلانمسئله نیست و به همراهی همه دستگاهها نیاز دارد.
نیاز ۴ تا ۶ میلیون خانواده به مسکن و استنکاف بانکها از پرداخت تسهیلات
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بین ۴ تا ۶ میلیون خانواده در کشور فاقد مسکن هستند، خاطرنشان کرد: در دورههای گذشته با راهاندازی سامانه طرح اقدام ملی «ثمن»، حدود ۴ میلیون نفر ثبتنام کردند که پس از پایش، شرایط ۲ میلیون نفر احراز و بخشی از آنها به بانکها معرفی شدند.
رضایی کوچی ادامه داد: براساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظفاند حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما متأسفانه عملکرد و همکاری بانکها در این زمینه بسیار ضعیف و کمتر از سهمیه مقرر بوده است. یکی از دلایل این همکاری نکردن، بازپرداخت ۲۰ ساله تسهیلات مسکن است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ابزارهای تنبیهی پیشبینیشده در قانون برای بانکهای متخلف، یادآور شد: سازمان امور مالیاتی موظف است بانکهایی را که تسهیلات مسکن را پرداخت نکردهاند، جریمه کند؛ اما با ورود این سازمان، بانکها به مراجع قضایی شکایت برده و آرای مالیاتی را نقض کردند. جلساتی با رئیس دیوان عالی کشور و دستگاههای مرتبط برای توقف این روند برگزار شده است تا مانع توقف جریان تولید مسکن در کشور شویم.
ضرورت بهروزرسانی و بازگشایی سامانه ثبتنام مسکن
وی یکی از مشکلات فعلی را بسته بودن سامانه ثبتنام دانست و تأکید کرد: سامانه ثبتنام مسکن نباید تنها در یک مقطع خاص باز باشد؛ بلکه باید هر یک یا دو سال بهروزرسانی شود تا افراد و متقاضیان جدیدی که تشکیل خانواده دادهاند نیز بتوانند ثبتنام کنند.
رضایی کوچی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای احکام برنامه هفتم توسعه را راهگشای حل مشکل مسکن خواند و گفت: طبق برنامه هفتم، باید نزدیک به ۳۰۰ هزار هکتار زمین مناسب به پهنه سرزمینی و محدوده شهرها الحاق شود. بهجز چند کلانشهر مانند تهران که ظرفیت بارگذاری جمعیتی جدید ندارند، در اغلب شهرهای بزرگ و کوچک و روستاهای کشور، قابلیت الحاق زمین وجود دارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان تصریح کرد: با الحاق این اراضی، قیمت زمین بهشدت کاهش مییابد و دولت میتواند با واگذاری زمینهای رایگان ۹۹ ساله و اعطای تسهیلات بانکی، بستری فراهم کند تا مردم که عمدتاً از قشرهای متوسط و ضعیف جامعه هستند، خود برای ساخت مسکن اقدام کنند.