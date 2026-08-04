پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد مرکزی اربعین در نشست قرارگاه آب در مهران گفت: تأمین آب سالم و پایدار برای زائران، مهمترین مأموریت خدمترسانی در مرزهای اربعینی است و تاکنون هیچ کمبودی در این زمینه گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست قرارگاه آب ستاد اربعین با حضور علیاکبر پورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین، احمد کرمی استاندار ایلام و جمعی از مسئولان در مرکز مانیتورینگ مهران برگزار شد.
پورجمشیدیان ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی و قدردانی از تلاش خادمان، تأمین آب سالم و پایدار برای زائران را مهمترین مأموریت خدمترسانی در مرزهای اربعینی دانست و گفت: با توجه به گرمای هوا، هرگونه وقفه در آبرسانی میتواند مشکلات جدی ایجاد کند.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد مدیریت آب در اربعین هر سال بهتر شده و امسال نیز شرایط مطلوبی در مرز مهران حاکم است؛ بهگونهای که تاکنون هیچ کمبود یا نارضایتی در زمینه تأمین آب گزارش نشده است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با تأکید بر مدیریت علمی مصرف آب و توسعه استفاده از آبسردکنها، فرهنگ استفاده از قمقمه را علاوه بر کاهش هزینهها، به حفظ محیط زیست و کاهش مصرف بطریهای پلاستیکی کمککننده دانست.
کرمی استاندار ایلام نیز با اشاره به ثبت بیش از ۲.۵ میلیون تردد از مرز بینالمللی مهران، تأمین پایدار آب خنک را از مهمترین نیازهای روزهای پایانی اربعین دانست و گفت: روند تأمین و توزیع آب باید بدون وقفه ادامه داشته باشد.
وی با تأکید بر استفاده از فناوریهای نوین، از برنامهریزی برای بهرهگیری از یخ خشک با قدرت خنککنندگی بیشتر و ماندگاری بالاتر خبر داد و گفت: قرارگاه آب و حملونقل باید تا زمان خروج آخرین زائر، با تمام توان به ارائه خدمات ادامه دهند.