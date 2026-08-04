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کارشناس هواشناسی گفت: آسمان مازندران تا اواسط روز پنجشنبه صاف و آفتابی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از افزایش دمای هوا و پایداری جو تا اواسط روز پنجشنبه در استان خبر داد.
فرجی گفت: با تضعیف جریانات مرطوب شمالی، امروز سه شنبه ۱۳ مردادماه شاهد کاهش رطوبت، افزایش ساعات آفتابی و افزایش دما، بهویژه در ارتفاعات استان بودیم.
وی افزود: فردا چهارشنبه و حتی تا اواسط روز پنجشنبه، آسمان استان عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود و انتظار بارندگی وجود ندارد.
کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: شرایط جوی در این مدت برای سمپاشی مزارع و برداشت شالیهای رسیده بسیار مناسب است.
فرجی گفت: از بعدازظهر پنجشنبه، افزایش ابر در سطح استان آغاز میشود و در روزهای جمعه و شنبه، شرایط برای وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده، بهویژه در دامنهها و ارتفاعات، فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به روند دمایی هفته آینده افزود: انتظار میرود هفته آینده نسبت به هفته جاری، هوای گرمتری در استان حاکم باشد.
کارشناس هواشناسی مازندران همچنین وضعیت دریا را برای امشب و فردا با موج کوتاه توصیف کرد و گفت: شرایط دریا برای فعالیتهای دریایی مناسب است.