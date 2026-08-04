به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ امام جمعه شهر ورنامخواست، گفت: در چهارمین سال برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی، حدود هفت هزار پرس غذای گرم با همت هیئت و خادمان اباعبدالله الحسین (ع) حسینیه بزرگ شهر ورنامخواست و همکاری خیران تهیه شد.

حجت‌الاسلام علی مدد مالکی افزود: امسال با توجه به افزایش چشمگیر حضور مردم و شور حسینی حاکم بر مراسم، میزان پخت و تدارک غذای گرم نیز نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت.

وی ادامه داد: مراسم جاماندگان اربعین از گلزار شهدای زرین‌شهر آغاز و تا امامزاده سید ابراهیم (ع) ورنامخواست ادامه داشت و امسال نیز حضور مردم نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.