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بیش از ۷ هزار پُرس غذای گرم در مراسم جاماندگان اربعین ورنامخواست پخت و توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ امام جمعه شهر ورنامخواست، گفت: در چهارمین سال برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی، حدود هفت هزار پرس غذای گرم با همت هیئت و خادمان اباعبدالله الحسین (ع) حسینیه بزرگ شهر ورنامخواست و همکاری خیران تهیه شد.
حجتالاسلام علی مدد مالکی افزود: امسال با توجه به افزایش چشمگیر حضور مردم و شور حسینی حاکم بر مراسم، میزان پخت و تدارک غذای گرم نیز نسبت به سالهای گذشته افزایش یافت.
وی ادامه داد: مراسم جاماندگان اربعین از گلزار شهدای زرینشهر آغاز و تا امامزاده سید ابراهیم (ع) ورنامخواست ادامه داشت و امسال نیز حضور مردم نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.