امام جمعه تبریز:
راهپیمایی اربعین جلوهای از دلدادگی مردم به اباعبدالله الحسین (ع) است
امام جمعه تبریز راهپیمایی اربعین را جلوهای روشن از دلدادگی مردم به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و نشانهای از پایداری ایمان و اخلاص حسینی در جامعه اسلامی توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل در مراسم جاماندگان اربعین که با حضور گسترده و پرشور مردم مومن و عزادار در مصلی امام خمینی(ره) تبریز برگزار شد با اشاره به حضور پرشور اقشار مختلف مردم در این آیین معنوی، از حرکت عاشقانه عزاداران حسینی از نقاط مختلف شهر به سوی مصلی تبریز قدردانی کرد و این حضور را عملی ارزشمند، اثرگذار و ذخیرهای معنوی برای دنیا و آخرت دانست.
امام جمعه تبریز با استناد به آیه شریفه یا أیتها النفس المطمئنة ارجعی إلی ربک راضیة مرضیة به تبیین جایگاه ایمان، اخلاص و آرامش روح مومن در مسیر بندگی پرداخت و اظهار داشت:انسان در لحظه گسستن از دنیا، جز ایمان، عمل صالح و سرمایه معنوی خویش چیزی با خود نخواهد برد و سعادتمند کسی است که با قلبی مطمئن و مورد رضایت پروردگار به سوی حضرت حق بازگردد.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با پیوند دادن این حقیقت قرآنی با نهضت عاشورا، حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفای آن امام همام را مصداق کامل رضایت الهی، ایثار و اخلاص دانست و تصریح کرد: مکتب حسینی، مدرسهای جاودان برای تربیت انسانهای آزاده، مومن و استوار است؛ انسانهایی که در سختترین میدانها نیز از حق، عدالت و دین الهی پاسداری میکنند.
وی همچنین با اشاره به جایگاه زیارت اربعین در فرهنگ شیعی، این سنت عظیم را از نشانههای روشن ایمان و محبت به اهلبیت (ع) برشمرد و خاطرنشان کرد: حضور در مراسم اربعین هنگامی به حقیقت اثرگذار خود میرسد که با اخلاص، معرفت و اصلاح رفتار فردی و اجتماعی همراه باشد.
وی گفت:محبت به امام حسین (ع) باید در عرصه عمل، اخلاق، اقامه نماز، رعایت عفاف و حجاب و پایبندی به احکام الهی متجلی شود.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی عاشورا و اربعین را سرچشمهای بزرگ برای درسآموزی اجتماعی، مقاومت، شجاعت و استقامت دانست و تاکید کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی، با الهام از فرهنگ عاشورا، در برابر فشارها، تهدیدها و دشمنیها ایستادگی کرده و روحیه عزتطلبی و مقاومت را زنده نگه داشته است.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام ملی و تبعیت از رهبری گفت:پرهیز از هرگونه اختلافافکنی یکی از مهمترین الزامات عبور از شرایط دشوار و مقابله با توطئههای دشمنان است.
وی همچنین از نقش نیروهای مسلح، دستگاههای اجرایی، خادمان مراسم و عموم مردم در پاسداری از امنیت، نظم و ارزشهای اسلامی قدردانی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل مسئولان را به تلاش مضاعف برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم فراخواند و خدمت صادقانه به جامعه را از مهمترین وظایف مدیران و کارگزاران نظام اسلامی برشمرد.