به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در سومین حرم اهل بیت (ع)، خیابان‌ها و مسیر‌های منتهی به راهپیمایی اربعین، مملو از زائران و دلدادگانی بود که اگر چه از قرار عاشقی در مشایه جاماندند، اما محشری از خونخواهی حسین و یاران باوفایش با برافراشتن پرچم سرخ یا لثارات الحسین بپا کردند .

راهپیمایی اربعین در شیراز صبح امروز از میدان امام حسین تا حرم مطهر شاهچراغ برگزار و عزاداران ضمن خواندن زیارت اربعین در چهلم ابا عبداله عزاداری کردند .