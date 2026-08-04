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استاندار خوزستان در بازدید از موکب درمانی شهدای تأمین اجتماعی مستقر در مرز چذابه بر ارتقای سطح خدمترسانی به زائران اربعین حسینی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در جریان بازدید میدانی از زیرساختها و پایگاههای خدماتی مستقر در مرز چذابه، با حضور در موکب درمانی شهدای تأمین اجتماعی، از نزدیک در جریان روند خدمترسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) قرار گرفت.
وی در این بازدید، ضمن عرض خداقوت به کادر درمان، تیمهای پشتیبانی و تمامی دستاندرکاران پرتلاش این موکب، از زحمات شبانهروزی و ایثارگرانه کارکنان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان در مسیر خدمت به زائران اربعین تقدیر و تشکر کرد.
موالی زاده با تأکید بر لزوم تداوم ارائه خدمات باکیفیت و حفظ کرامت زائران، از نظم و انسجام موجود در موکب درمانی شهدای تأمین اجتماعی ابراز رضایت کرد.
گفتنی است، موکب درمانی شهدای تأمین اجتماعی در مرز چذابه که از ابتدای مردادماه با استقرار تیمهای تخصصی درمانی و نیروهای پشتیبانی مدیریت درمان تأمین اجتماعی خوزستان فعالیت خود را آغاز کرده است، به صورت شبانهروزی به ارائه خدمات متنوع پزشکی میپردازد.
در این موکب علاوه بر خدمات روتین شامل ویزیت پزشک، داروخانه، تزریقات و پانسمان، در یک اقدام تحسینبرانگیز و برای نخستینبار با تعامل و همکاری سازنده با دانشگاه علوم پزشکی، امکانات کامل رادیولوژی و آزمایشگاهی نیز در مرز چذابه مستقر شده است تا با رویکردی جامع، سطح سلامت زائران تضمین گردد.
شایان ذکر است، این مجموعه درمانی از زمان آغاز فعالیت خود تا به این لحظه، با موفقیت به بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از زائران اربعین حسینی خدمات تخصصی درمانی ارائه داده است. مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان با بهرهگیری از حداکثر توان فنی و لجستیکی خود، مصمم است تا پایان مراسم اربعین و بازگشت کامل زائران، در کنار عاشقان سیدالشهدا (ع) حضور فعال داشته باشد.