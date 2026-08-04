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ظرفیت نیروگاههای خورشیدی برق منطقهای اصفهان از مرز ۶۵۰ مگاوات عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت برق منطقهای اصفهان با اشاره به اینکه توسعه انرژیهای پاک یکی از اولویتهای راهبردی صنعت برق کشور است، گفت: دستیابی به ظرفیت بیش از ۶۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، حاصل برنامهریزی منسجم، مشارکت گسترده سرمایهگذاران بخش خصوصی و حمایتهای فنی و تخصصی این شرکت در مسیر توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر است.
امین مقدس افزود: با همافزایی ایجادشده میان سرمایهگذاران و مجموعه صنعت برق، طرحهای متعددی به مرحله بهرهبرداری رسیده و پس از طی مراحل قانونی، با نصب و مهم و موم ماره خوانها، انرژی تولیدی آنها به شبکه سراسری برق تزریق شده است.
وی با اشاره به مهمترین طرحهای به بهرهبرداری رسیده در سال جاری گفت: دو نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۵ مگاوات، یک نیروگاه با ظرفیت سه مگاوات از جمله طرحهایی هستند که در ماههای اخیر به شبکه سراسری متصل شدهاند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای اصفهان افزود: همچنین نیروگاهی با دریافت پروانه بهرهبرداری، ۱۱۱ مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی را وارد مدار تولید کرده است.
مقدس با اشاره به جذابیت اقتصادی سرمایهگذاری در این بخش گفت: در حال حاضر هزینه احداث هر مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور بین ۳۵۰ تا ۴۲۰ هزار دلار برآورد میشود و با توجه به نرخ بازگشت سرمایه حدود ۲/۵ تا ۳ سال، این حوزه از ظرفیت بالایی برای حضور سرمایهگذاران برخوردار است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای اصفهان افزود: صنایع بزرگ با خرید برق از تابلوی سبز بورس انرژی، علاوه بر تأمین پایدار انرژی مورد نیاز خود و رعایت الزامات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، از جرایم مربوطه معاف شده و نقش مؤثری در توسعه انرژیهای پاک، کاهش انتشار آلایندهها و افزایش پایداری شبکه برق کشور ایفا میکنند.