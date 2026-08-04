به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پرهام حسنی، هافبک تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد، پس از دیدار روز گذشته تیم جوانان مقابل ذوب‌آهن، با پیگیری فدراسیون فوتبال و مسئولان تیم به جمع شاگردان قاسم حدادی‌فر اضافه شد.

حسنی که نامش در فهرست مرحله چهارم اردوی آماده‌سازی تیم جوانان قرار داشت، از این پس تا پایان اردو، تمرینات خود را در کنار سایر ملی‌پوشان دنبال خواهد کرد.

به این ترتیب امیرحسین فارسی، وینگر تیم خیبر به دلیل نظر کادرفنی این باشگاه و پارسا خدادادی، بازیکن سایپا به دلیل مصدومیت تنها نفراتی هستند که نتوانستند در مرحله چهارم اردوی تیم جوانان حضور یابند.

این مرحله از اردو تا پنجشنبه ۱۵ مرداد ادامه دارد. شاگردان قاسم حدادی‌فر در ادامه این اردو یک دیدار تدارکاتی دیگر مقابل فجرسپاسی برگزار می‌کنند و پس از پایان اردو، بازیکنان به تمرینات باشگاهی خود بازخواهند گشت.