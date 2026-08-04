به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند بیان کرد: از ۲۵ تیرماه (آغاز طرح ترافیک اربعین حسینی) تا روز گذشته ۱۲ مرداد ماه میزان تصادفات منجر به فوت، ۳۱ درصد، تصادفات جرحی ۴۸ درصد و خسارتی ۳۵ درصد کاهش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

وی ضمن تشکر از نقش رسانه‌ها و صدا و سیما در کنار پلیس برای ترویج فرهنگ رانندگی بدون خطر، افزود: با لطف خدا و توجه مردم و رانندگان به توصیه‌های ارایه شده، در پیاده روی اربعین امسال میزان تصادفات کاهش چشمگیری داشته است.

سرهنگ حسنوند ادامه داد: پوشش حداکثری پلیس در جاده‌های استان در ایام اربعین حسینی نیز باعث شد تا آمار تصادفات کاهش یابد و امید است تا پایان این رویداد مهم ملی مردم همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

رئیس پلیس راه خوزستان اظهار داشت: در قالب طرح اربعین حسینی و بر اساس اطلاعات ثبت شده از دوربین‌های تردد شمار، از ۲۵ تیرماه تا ۱۲ مردادماه امسال ۵۰۲ هزار و ۴۸۶ انواع وسیله نقلیه وارد خوزستان و ۵۴۷ هزار و ۴۹۱ خارج شدند.

وی اضافه کرد: در مجموع حدود یک میلیون و ۷۰ هزار وسیله نقلیه در ایام اربعین حسینی در جاده‌های خوزستان تردد داشتند که در مقایسه با سال گذشته میزان تصادفات نسبت به تردد‌های انجام شده شرایط بسیار مطلوب‌تر است.

سرهنگ حسنوند تاکید کرد: تعداد زیادی زائر همچنان در عراق هستند و هنوز برنگشتند به همین منظور از موکب‌داران درخواست می‌شود تا زمان بازگشت تمام زائران با جانمایی مناسب و خدمات رسانی به آن‌ها در کاهش تصادفات اثر گذار باشند.

رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به موج بازگشت زایران از عراق افزود: ضروری است که مسافران و رانندگان توصیه‌های ایمنی و رانندگی را جدی بگیرند تا از بروز حادثه و تصادف جلوگیری شود.

وی از رانندگان درخواست کرد بعد از هر ۲ ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت نمایند و حتما هوای داخل کابین خودرو را تازه کنند.

سرهنگ حسنوند تاکید کرد: رانندگان سرعت مطمئنه را رعایت کرده و در صورت وجود نقص فنی در خودرو از رانندگی خودداری کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان بیان داشت: زائران تا حد امکان از رانندگی در روز به دلیل گرمای هوا و امکان مستهلک شدن خودرو خودداری کنند و در هنگام رانندگی از دارو‌های خواب آور استفاده نکنند.

مرز‌های شلمچه و چذابه در استان خوزستان از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی تردد زائران اربعین به شمار می‌روند و با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این ۲ پایانه مرزی به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد.