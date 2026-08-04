وی افزود: در جریان این حادثه، یکی از پایگاه‌های اورژانس مستقر در نزدیکی محل انفجار نیز دچار خسارت و تخریب شد، اما خوشبختانه نیرو‌های اورژانس هنگام وقوع حادثه در مأموریت بودند و هیچ‌یک از کارکنان آسیبی ندیدند.

تبریزی با اشاره به ادامه عملیات امدادرسانی، گفت: نیرو‌های اورژانس همچنان در محل حادثه حضور دارند و خدمات لازم به مصدومان ارائه می‌شود.

گفتنی است وقوع انفجار در مخزن ریخته‌گری یک کارخانه آلومینیوم در شهرک صنعتی شمس‌آباد شهرستان ری موجب شنیده شدن صدای انفجار در منطقه شده که در پی آن تاکنون ۱۸ نفر مصدوم شده‌اند.

آتش‌سوزی کارخانه تینرسازی در شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران بدون فوتی

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور هم با اشاره به آخرین وضعیت آتش‌سوزی کارخانه تینرسازی در شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران، اظهار کرد: این آتش‌سوزی با تلاش نیروهای عملیاتی و امدادی به طور کامل اطفاء شده و هم‌اکنون محل حادثه در مرحله پایش قرار دارد.

محترمی با بیان اینکه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشته است، گفت: بر اثر شدت آتش‌سوزی، سه کارگاه تولیدی به طور کامل تخریب و هفت کارگاه مجاور نیز دچار آسیب و خسارت شدند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: در عملیات اطفای حریق، علاوه بر نیروهای امدادی، عملیاتی و خدماتی، تیم‌های آتش‌نشانی از شهرهای همجوار نیز به محل حادثه اعزام شدند.

وی درباره امکانات به‌کارگیری‌شده در این عملیات گفت: هلال‌احمر با چهار تیم پنج‌نفره و سه دستگاه آمبولانس، آتش‌نشانی باقرشهر با سه دستگاه، آتش‌نشانی کهریزک با دو دستگاه، آتش‌نشانی حسن‌آباد با سه دستگاه، آتش‌نشانی رباط‌کریم و پرند هر کدام با یک دستگاه خودروی عملیاتی و همچنین اورژانس با یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و شش دستگاه آمبولانس در عملیات حضور داشتند.