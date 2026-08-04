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همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، آیینهای عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با حضور گسترده عاشقان اهلبیت (ع) در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، همزمان با فرارسیدن اربعین سیدالشهدا عزاداران حسینی در روستاها و شهرهای استان چهارمحال و بختیاری با قرائت زیارت اربعین، نوحهخوانی، مرثیهسرایی و سینهزنی، یاد و خاطره حماسه عاشورا و شهدای کربلا را گرامی داشتند و بار دیگر بر تداوم راه سیدالشهدا (ع) و پاسداری از فرهنگ ایثار، مقاومت و آزادگی تأکید کردند.