به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، همزمان با فرارسیدن اربعین سیدالشهدا عزاداران حسینی در روستا‌ها و شهر‌های استان چهارمحال و بختیاری با قرائت زیارت اربعین، نوحه‌خوانی، مرثیه‌سرایی و سینه‌زنی، یاد و خاطره حماسه عاشورا و شهدای کربلا را گرامی داشتند و بار دیگر بر تداوم راه سیدالشهدا (ع) و پاسداری از فرهنگ ایثار، مقاومت و آزادگی تأکید کردند.