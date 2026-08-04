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مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی، برپایی موکب فرهنگی سلام شهید را تجلی خدمت خالصانه در مکتب حضرت سیدالشهدا (ع) و جلوهای از پاسداشت فرهنگ متعالی ایثار، شهادت و وفاداری به آرمانهای عاشورا دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی و موکب فرهنگی سلام شهید در مسیر این راهپیمایی، برپایی این موکب را تجلی خدمت خالصانه در مکتب حضرت سیدالشهدا (ع) و جلوهای از پاسداشت فرهنگ متعالی ایثار، شهادت و وفاداری به آرمانهای عاشورا دانست.
عباسعلی رضایی، با بیان اینکه موکب سلام شهید با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان و ترویج فرهنگ نورانی ایثار و شهادت در میان نسلهای مختلف برپا شده است، گفت: امروز در مسیر جاماندگان اربعین، دلهای دلداده اباعبداللهالحسین (ع) در پرتو پرچم سرخ عاشورا به هم پیوند خوردهاند و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز به این توفیق بزرگ مفتخر است که در این خیزش عظیم مردمی، خادم زائران و ارادتمندان حضرت باشد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با اشاره به برپایی جایگاه یادمان قائد امت، امام شهید خامنهای، در این موکب، افزود: در این موکب، برنامههای متنوع فرهنگی، معرفتی و آیینی پیشبینی شده است تا در فضایی آکنده از عطر عاشورا، مفاهیم بلند ایثار، مقاومت و شهادت به شیوهای اثرگذار برای مردم، بهویژه کودکان و نوجوانان، تبیین و ماندگار شود.
رضایی با اشاره به فعالیت غرفه کودکان در موکب «سلام شهید» اظهار کرد: توجه به کودکان و انتقال پیام عاشورا و فرهنگ شهیدان با زبان و ابزار متناسب با سن آنان، از بخشهای مهم این موکب است. تلاش شده است کودکان در فضایی سرشار از معنویت و معرفت، با سیره نورانی حضرت سیدالشهدا (ع) و شهیدان والامقام، بهویژه امام شهید خامنهای و شهدای انقلاب اسلامی، مأنوس و آشنا شوند.
وی همچنین از برپایی غرفه نذری و پذیرایی برای خدمت به شرکتکنندگان در راهپیمایی خبر داد و گفت: خدمت به زائران حضرت اباعبداللهالحسین (ع)، افتخاری بزرگ برای خادمان شهداست و این سفره کریمانه، جلوهای از محبت، همدلی و ارادت مردم به ساحت نورانی اهلبیت عصمت و طهارت (ع) است.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ ادامه داد: اجرای برنامههای فرهنگی، مرثیهخوانی و آیینهای سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع)، از دیگر بخشهای موکب «سلام شهید» است که با حضور خادمان، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و عموم مردم برگزار میشود.
رضایی در پایان تأکید کرد: راه شهیدان، امتداد صراط سرخ عاشورا و ادامه مکتب حضرت اباعبداللهالحسین (ع) است و پاسداری از فرهنگ ایثار و شهادت، رسالتی همگانی و ماندگار به شمار میرود؛ موکب سلام شهید نیز تلاشی کوچک، اما مخلصانه برای تجدید عهد با آرمانهای بلند شهیدان و خدمت در مسیر نورانی مکتب سیدالشهدا (ع) است.