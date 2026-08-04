طنین گامهای اربعین در سراسر استان البرز از شهرها تا دورترین روستاها
همزمان با ایام اربعین حسینی، همایش پیادهروی اربعین با حضور پرشور مردم ولایتمدار و عاشقان اهلبیت (ع) در شهرستان های استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مردم در این مسیر با در دست داشتن پرچمهای عزای حسینی و ذکر صلوات و نوحهخوانی، یاد شهدای کربلا و فرهنگ ایثار و شهادت را گرامی داشتند.
این همایش با هدف ترویج فرهنگ عاشورا و اربعین حسینی، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تقویت همدلی و وحدت مردم برگزار شد.
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