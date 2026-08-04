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برگزاری مراسم معنوی جاماندگان اربعین حسینی در سراسر کشور

شیفتگان و محبان مکتب حسینی در سراسر کشور با فریاد باید برخاست و پرچم‌های سرخ خون‌خواهی در دست، در قالب کاروان‌های پیاده‌روی جاماندگان اربعینی گرد هم آمده تا عشق، ارادت و دلدادگی خود را به سرور و سالار شهیدان نشان دهند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۳- ۱۶:۰۸
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برچسب ها: جاماندگان اربعین ، اربعین حسینی ، مراسم جاماندگان اربعین
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