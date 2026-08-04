برگزاری مراسم معنوی جاماندگان اربعین حسینی در سراسر کشور

شیفتگان و محبان مکتب حسینی در سراسر کشور با فریاد باید برخاست و پرچم‌های سرخ خون‌خواهی در دست، در قالب کاروان‌های پیاده‌روی جاماندگان اربعینی گرد هم آمده تا عشق، ارادت و دلدادگی خود را به سرور و سالار شهیدان نشان دهند.