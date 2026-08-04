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ثبتنام سرویس مدارس شهر اصفهان تنها در سامانه سفیر مهر و همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت در راستای تسهیل امور مربوط به سرویس مدرسه دانشآموزان، سامانه سفیر به نشانی اینترنتی ssm.esftaxirani.ir با هدف ارتقای خدمات حملونقل دانشآموزی، چهارمین سال پیاپی آماده ارائه خدمت است و به علت مصوب نشدن نرخ خدمات مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ از طرف مراجع مربوط، ثبتنام دانشآموزان شهر اصفهان به تعویق افتاده و اولیا منتظر اعلام زمان ثبت نام باشند.
امینهسادات طباطبایی افزود:بر اساس ماده ۲۴ آییننامه حملونقل دانشآموزی، هرگونه مداخله از سوی مدیران مدارس یا دیگر عوامل آموزشی در امر عقد قرارداد با پیمانکاران ممنوع است و با متخلفان در مدارس دولتی و غیردولتی، طبق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.