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همزمان با ایام اربعین حسینی، مسیر نجف تا کربلا به صحنه بینظیر نمایش وحدت و ارادت زائرانی از کشورهای مختلف جهان تبدیل شده است که با گویشها و زبانهای گوناگون، عشق و دلدادگی خود را به اباعبدالله الحسین (ع) به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، گزارشهای میدانی خبرنگار صداوسیمای خلیج فارس از عمودهای مسیر پیادهروی نشان میدهد، زائرانی از کشورهای منطقه، آسیا، آفریقا و اروپا با در دست داشتن پرچمهای ملیتهای خود، دوشادوش یکدیگر در بزرگترین گردهمایی انسانی جهان مشارکت دارند.
این زائران، علیرغم تفاوت در زبان و نژاد، با هدف تعظیم شعائر حسینی و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، سختیهای مسیر را با شعار حبالحسین یجمعنا هموار کردهاند.
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موکبهای مستقر در مسیر با ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به زبانهای گوناگون، میزبان این زائران بینالمللی هستند و تلاش میکنند تا پیام فرهنگ غنی اربعین را به جهانیان نشان دهند.