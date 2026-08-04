مدیر امور نمایندگی‌های خیریه آبشار عاطفه‌ها در خوزستان گفت: روزانه ۱۰ هزار پرس غذای گرم و میان وعده میان زائرین اربعین حسینی در دو مرز شلمچه و چذابه توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فاطمه نظرپور بیان کرد: طبق سنوات هرساله بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها، امور شعب خوزستان اقدام به پرپایی دو موکب در دو مرز شلمچه و چذابه جهت خدمت به زوار امام حسین (ع) کرد.

وی خدمات این بنیاد بین المللی را شامل صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و توزیع بسته‌های فرهنگی عنوان کرد و افزود: این این خدمات به زائران اربعین حسینی از آغاز طرح راهپیمایی بزرگ اربعین آغاز شده و تا بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت.

نظرپور ادامه داد: در این ایام به همت خیرین عزیز و خادمان بنیاد روزانه ۵ هزار پرس غذای گرم جهت صرف شام و ناهار در آشپزخانه اختصاصی بنیاد مستقر در پایانه پخت و توزیع شد.

مدیر امور نمایندگی‌های خیریه آبشار عاطفه‌ها در استان خوزستان اضافه کرد: روزانه نیز ۵ هزار توزیع وعده صبحانه، میان وعده، آب معدنی و شربت را میان زائرین توزیع کردیم و خرسند از این هستیم که مجموعه بنیاد هم توانسته سهمی هرچند کوچک در این مراسم و رزمایش بزرگ حسینی داشته باشند.

وی در پایان بیان داشت: خیرین و نیکوکاران جهت حمایت از فعالیت‌های بنیاد می‌توانند کمک‌های نقدی خودشان را به شمار ه کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۹۲۵۹۱۵

و شماره کارت بانک صادرات۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۴۷۲۱۸۵ واریز و از افراد زیر پوشش این خیریه که خدماتی از جمله درمانی، معیشتی، تحصیلی و خرید جهیزیه نوعروسان دریافت می‌کنند، حمایت کنند.