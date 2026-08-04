رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده اقتصادی دو کشور، از تلاش ایران و پاکستان برای رفع موانع تجاری، تقویت همکاری‌های بخش خصوصی و توسعه روابط اقتصادی دوجانبه خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ از سازمان توسعه تجارت ایران؛ محمدعلی دهقان‌دهنوی در نشست کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان در کراچی، با قدردانی از وزیر بازرگانی پاکستان برای پیگیری رفع موانع و مشکلات تجاری، بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور تأکید کرد.



رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان می‌تواند زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور را فراهم کند؛ البته دستیابی به این هدف نیازمند حضور فعال بخش خصوصی، تجار و شناخت بیشتر ظرفیت‌ها و نیاز‌های متقابل است.

وی با اشاره به سابقه طولانی روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی ایران و پاکستان افزود: اجرای تصمیمات این کمیته می‌تواند به تعمیق همکاری‌های اقتصادی و افزایش تعاملات تجاری میان دو کشور منجر شود.



دهقان‌دهنوی ادامه داد: با توجه به گستردگی موضوعات مطرح‌شده در کمیته مشترک تجاری، چهار زیرکمیته تخصصی در حوزه‌های موافقت‌نامه تجارت آزاد، تجارت و همکاری‌های بانکی، حمل‌ونقل و امور گمرکی و همچنین مناطق آزاد تشکیل شده است. وی افزود: این زیرکمیته‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، گمرک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، مناطق آزاد، اتاق بازرگانی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، اتاق مشترک ایران و پاکستان و اداره کل صمت سیستان و بلوچستان، موضوعات تخصصی را با طرف پاکستانی بررسی و نهایی می‌کنند. وی افزود: در چارچوب کمیته مشترک تجاری دو کشور بدلیل تنوع موضوعات با تشکیل کارگروه‌های تخصصی ۴ زیر کمیته فنی در قالب زیر کمیته موافقتنامه تجارت آزاد، زیر کمیته تجارت و همکاری‌های بانکی، زیر کمیته حمل و نقل و امور گمرکی و زیر کمیته منطقه آزاد با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، گمرک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، مناطق آزاد، اتاق بازرگانی ایران، کشتیرانی ایران، اتاق بازرگانی مشترک ایران و پاکستان و اداره کل صمت استان سیستان و بلوچستان، موضوعات فنی را با همتایان پاکستانی بررسی و متن صورتجلسه کمیته مشترک را نهایی می‌کنند.

دهقان دهنوی با بیان اینکه ترکیب تجارت ایران و پاکستان بیانگر آن است که مبادلات دو کشور متمرکز، مکمل و قابل توسعه است گفت: حدود ۶۲ درصد صادرات ایران به پاکستان بر اقلام انرژی‌محور، پتروشیمی، مواد معدنی و محصولات کشاورزی (گاز نفتی، قیر، بوتان، پلی‌اتیلن، پسته، خرما و نخود) متمرکز است. در مقابل، حدود ۷۰ درصد واردات ایران شامل کالا‌های کشاورزی و دامی دارای مزیت تولیدی در پاکستان است (برنج، گوشت گاو، کنجد، انبه، موز، دام زنده و ژلاتین). این ساختار نشان می‌دهد دو کشور در حوزه‌های انرژی و پتروشیمی از سوی ایران و مواد غذایی و پروتئینی از سوی پاکستان مزیت‌های کاملاً مکمل دارند. در حالیکه حجم تجارت دو جانبه تاکنون بسیار کمتر از ظرفیت بالقوه بوده است.

وی افزود: این ساختار به ویژه در شرایط فعلی می‌تواند در طراحی سیاست‌های تجاری، به ویژه در توسعه مسیر‌های صادراتی و تامین کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولیدی از کشور‌های ثالث و ایجاد فرصت‌های تهاتری با پاکستان، مورد استفاده قرار گیرد.

دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال گذشته، حجم تجارت رسمی بین ایران و پاکستان همواره روندی رو به رشد داشته است و در سال‌های اخیر به بالغ بر ۳ میلیارد دلار رسیده است. در اردیبهشت ۱۴۰۳، مقامات دو کشور توافق کردند تا حجم تجارت بین دو کشور به رقم ۱۰ میلیارد دلارافزایش یابد. این موضوع نشان دهنده ظرفیت و پیوند‌های عمیق اقتصادی و تجاری بین دو کشور است که نیازمند برنامه ریزی، تبیین نقشه راه و هماهنگی دقیق بین سازمان‌های داخلی و تجار و بازرگانان دو کشور است.





وی همچنین بر اهمیت گسترش همکاری در بخش‌هایی مانند تولید قطعات خودرو، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات، انرژی و حمل‌ونقل تأکید کرد و افزود: تقویت تعاملات در بازارچه‌های مرزی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی می‌تواند مسیر تجارت رسمی را هموار و از فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق جلوگیری کند.



رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کشور و اقتصاد مبتنی بر نوآوری گفت: ایران آمادگی دارد در حوزه‌های فناوری، تجهیزات پزشکی، داروهای بیوتکنولوژی، نانومواد، سامانه‌های هوشمند و قطعات صنعتی، همکاری‌های خود با پاکستان را توسعه دهد.