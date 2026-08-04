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پس از سالها انتظار و مطالبهگری مردم، پل امامزاده جعفر (ع) هشتگرد، معروف به پل راهآهن، به مراحل پایانی اجرا رسیده است و پس از تکمیل عملیات ایمنسازی، نصب نیوجرسی، علائم و تجهیزات ترافیکی، در شهریور به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، علی حدادی، نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای مستمر برای تکمیل این طرح گفت: روند اجرای پل راهآهن هشتگرد از طریق تذکر و سؤال از وزیر راه و شهرسازی، طرح این مطالبه در صحن علنی مجلس و پیگیریهای مستمر دنبال شد و برای تسریع در اجرای آن، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان مجلس به طرح اختصاص یافت.
وی افزود: تکمیل این پل، خدمتی ارزشمند به مردم هشتگرد، شهرستان نظرآباد و روستاهای اطراف است و با بهرهبرداری از آن، یکی از پروژههای مهم و نیمهتمام منطقه پس از سالها به نتیجه خواهد رسید.
جواد صادقلو، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ نیز با بیان اینکه این طرح پس از حدود ۸ تا ۹ سال بلاتکلیفی به سرانجام رسیده است، گفت: تکمیل پل راهآهن هشتگرد با همدلی و همکاری راهآهن جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضایی، فرمانداریهای ساوجبلاغ و نظرآباد، شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد و سایر دستگاههای اجرایی محقق شد.
وی مجموع اعتبار هزینهشده برای اجرای این طرح را بیش از ۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با افتتاح رسمی این پروژه، دسترسی مردم به آستان مقدس امامزاده جعفر (ع)، گلزار شهدای شهرستان و آرامستان تسهیل شده و یکی از مهمترین گرههای ترافیکی منطقه برطرف خواهد شد.