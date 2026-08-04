هزاران نفر از مردم شهرستان‌های قرچک، ورامین و پیشوا در سنت سالانه پیاده‌روی اربعین، با پیمودن مسیری ۲۵ کیلومتری از مصلای قرچک تا حرم حضرت عبدالعظیم (ع)، پیوند میان ارادت به سیدالشهدا (ع) و ایستادگی در برابر تروریسم بین‌الملل را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق یک سنت قدیمی مردم قرچک، ورامین و پیشوا و روستا‌های اطراف هرساله همزمان با اربعین حسینی مسیر شبیه به مشایه را از مصلای نماز جمعه قرچک تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی ع را با پای پیاده طی می‌کنند .در طول این مسیر از دلدادگان و جاماندگان حسینی توسط اهالی ساکن در اطراف مسیر استقبال میشود. امسال بدلیل شرایط جنگ تحمیلی پیوندی حماسی میان اربعین حسینی و افتخار آفرینی ایرانیان در برابر تروریسم بین الملل رقم خورده بود.