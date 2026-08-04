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وزیر نیرو در سفر به زنجان، از ثبت تقاضای ۱۴۸ هزار مگاواتی بخش خصوصی برای احداث نیروگاه در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان، در جریان سفر وزیر نیرو به زنجان، ضمن بررسی چالشهای حوزه آب و برق استان، خبر از ثبت تقاضای ۱۴۸ هزار مگاواتی بخش خصوصی برای احداث نیروگاه در کشور داده شد. عباس علیآبادی در این نشست، تکمیل پروژههای کلیدی زنجان از جمله سدهای مراش و مشمپا را از اولویتهای اصلی وزارت نیرو در هفتههای پیشرو عنوان کرد.
نشست تخصصی بررسی مسائل حوزه انرژی استان زنجان با حضور عباس علیآبادی، وزیر نیرو، معاونین وی، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد استانی برگزار شد. در این جلسه، وزیر نیرو با اشاره به موفقیت سیاستهای تشویقی دولت در جذب مشارکت بخش خصوصی، اعلام کرد که ۱۴۸ هزار مگاوات تقاضا برای احداث نیروگاه در کشور به ثبت رسیده است که جهشی قابلتوجه در ظرفیت تولید برق محسوب میشود.
عباس علیآبادی در این نشست، بر تسریع در تکمیل بخش بخار نیروگاههای «آرین» و «سلطانیه» تأکید کرد و آن را گامی ضروری برای افزایش پایداری شبکه برق استان دانست. همچنین، تعیین تکلیف و تأمین منابع مالی پروژههای استراتژیک سدسازی استان، بهویژه سد «مراش» و سد «مشمپا» برای رفع دغدغههای آبی منطقه، به عنوان اولویتهای فوری مورد تأکید قرار گرفت.
وزیر نیرو با اشاره به جایگاه ویژه صنایع زنجان در تراز ملی، صنعت ترانسفورماتورسازی استان را یک «برند» افتخارآمیز خواند و افزود: «ایران توانسته است بخشی از مطالبات خارجی خود را از طریق تهاتر ۱۴۰ میلیون دلاری با کالاهای تولیدی شرکتهای زنجانی تسویه کند که این نشاندهنده اهمیت استراتژیک صنایع این استان در شرایط محدودیتهای ارزی است.»
در ادامه این نشست، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از نهایی شدن ردیف بودجه برای رفع تنش آبی روستاهای کشور خبر داد و مدیرعامل شرکت توانیر نیز بر ضرورت تقویت زیرساختهای نگهداشت و تعمیرات صنعت برق برای جلوگیری از ناترازیها تأکید کرد.
نمایندگان زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان دغدغههای مردم استان، خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات و رفع مشکلات حوزه آب و انرژی شدند. این نشست با ارائه راهکارهای عملیاتی از سوی فرمانداران و مدیران استانی به پایان رسید تا نقشه راه توسعه انرژی زنجان در مسیر اجرایی قرار گیرد.