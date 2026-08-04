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همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی پیادهروی حرم تا حرم با حضور پرشور دلدادگان اهلبیت عصمت و طهارت (ع) از حرم مطهر امامزاده سید محمد (ع) مراغه تا حرم امامزاده سید ابراهیم (ع) در روستای چکان مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، پیادهروی حرم تا حرم پس از قرائت زیارت پرفیض اربعین ساعت ۷:۳۰ صبح از مقابل حرم امامزاده سید محمد (ع) آغاز شد و زائران مسیر ۱۵ کیلومتری تا حرم امامزاده سید ابراهیم (ع) را با پای پیاده پیمودند.
در طول مسیر به همت هیئتهای حسینی مراغه دهها موکب برپا شده بود و با ارائه خدمات و پذیرایی از عزاداران جلوهای از همدلی، ارادت و میزبانی مردم این شهرستان را به نمایش گذاشتند.
مراسم پیادهروی حرم تا حرم از سنتهای دیرینه مردم مراغه در روز اربعین است. هر ساله هزاران عاشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با پیمودن این مسیر خود را به آیین عزاداری باشکوه حرم امامزاده سید ابراهیم (ع) در روستای چکان میرسانند و در سوگ سید و سالار شهیدان به عزاداری میپردازند.