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معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی از استقرار کامل ناوگان حملونقل عمومی در مرزها خبر داد و اعلام کرد: با توجه به تغییر الگوی زمانی سفر زائران امسال، برنامهریزیهای ویژهای برای مدیریت موج بازگشت و تسهیل در جابهجایی زوار اتخاذ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهران قربانی در نشست قرارگاه مرکزی حملونقل اربعین که با حضور مدیران ستادی و مسئولان پایانههای مرزی کشور برگزار شد، آخرین وضعیت تردد زائران را بررسی کرد.
وی با بیان اینکه ناوگان اتوبوسی به میزان کافی برای پوشش بازگشت زائران در پایانههای مرزی مستقر شده است، گفت: متناسب با حجم ورودی زوار، مدیریت هوشمندی برای اعزام ناوگان به مقاصد مختلف کشور در دستور کار قرار گرفته است.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تغییر الگوی سفرها در اربعین امسال افزود: بازه زمانی سفر زائران نسبت به سالهای گذشته فشردهتر شده و روند بازگشت نیز شرایط متفاوتی دارد؛ لذا دستگاههای اجرایی با تمام توان برای پاسخگویی به این شرایط جدید و خدمترسانی بیوقفه به زائران حسینی پای کار آمدهاند.
قربانی ضمن تأکید بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیت ناوگان موجود خاطرنشان کرد: همه دستگاههای متولی حملونقل موظف شدهاند تا بر اساس دادههای لحظهای از وضعیت مرزها، ناوگان مورد نیاز را تأمین کنند تا زائران بدون دغدغه و در کمترین زمان ممکن از پایانههای مرزی به مقاصد خود منتقل شوند.
وی در پایان تصریح کرد: هماهنگی میان ستاد مرکزی و مدیران استانی به صورت شبانهروزی برقرار است تا هیچگونه خللی در روند بازگشت زائران ایجاد نشود.