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مدیر توزیع برق دزفول استان خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۲۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در این شهرستان شناسایی و توقیف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن پیام فر اظهار داشت: حراست مدیریت برق دزفول در راستای صیانت از شبکه توزیع برق و مقابله با بهرهبرداری غیرقانونی، با همراهی نیروهای انتظامی و امنیتی، طی عملیاتهای موفقیتآمیز از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۵ دستگاه ماینر غیرمجاز را شناسایی و ضبط کرده است.
وی افزود: نکته قابل توجه در این عملیات، افزایش چشمگیر شناسایی این تجهیزات در ایام گرم سال است؛ بهطوری که تنها در پایان تیرماه، ۱۲ دستگاه ماینر شناسایی و جمعآوری شده است.
پیام فر تاکید کرد: استفاده از دستگاههای استخراج رمز ارز، بهویژه در ایام تابستان و ساعات اوج بار، فشار شدیدی را بر شبکه برق وارد میکند و با توجه به اینکه هر دستگاه ماینر به طور متوسط ۱۵ آمپر برق مصرف میکند و این فرآیند به صورت شبانهروزی و پیوسته فعال است، منجر به ایجاد نوسان شدید در شبکه برق مناطق مجاور و کاهش کیفیت برقرسانی به مصرفکنندگان خانگی و صنعتی میشود.
مدیر توزیع برق دزفول ضمن تقدیر و تشکر از عوامل تلاشگر انتظامی و امنیتی، با تاکید بر تداوم این عملیات، از شهروندان خواست در شناسایی موارد مشکوک همکاری کنند تا در کنار اقدامات فنی که با هدف پایداری شبکه برق در ساعتهای پیک تابستانی انجام میشود، میزان پایداری شبکه به حداکثر برسد.