استاندار مازندران گفت: ذخایر کالاهای اساسی، سوخت و گندم در استان در وضعیت مطلوب قرار دارد و مردم هیچ نگرانی از بابت تأمین این اقلام نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در جلسه تنظیم بازار با تأکید بر تأمین مناسب کالا‌های اساسی در استان گفت: در زمینه تأمین اقلام اساسی، سوخت و گندم هیچ کمبودی وجود ندارد و ذخایر راهبردی استان در وضعیت مطلوب قرار دارد.

مهدی یونسی رستمی افزود: با توجه به حوادث غیرمترقبه، ذخایر کالا‌های اساسی استان ترمیم و بازسازی شده و آمادگی لازم برای تأمین نیاز‌های مردم وجود دارد.

وی گفت: در بخش سوخت و گندم نیز ذخایر کافی پیش‌بینی شده و مردم نباید هیچ نگرانی در زمینه تأمین این اقلام داشته باشند.

استاندار مازندران با اشاره به وضعیت بازار استان افزود: بازار از شرایط مطلوبی برخوردار است و کالا‌های مورد نیاز مردم به وفور در انبار‌ها و مراکز عرضه موجود است.

یونسی رستمی با بیان اینکه برخی کالا‌ها با افزایش قیمت مواجه هستند، تأکید کرد: با وجود گرانی برخی اقلام، کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی وجود ندارد و روند تأمین و توزیع کالا‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد.