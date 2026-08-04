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مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: ۱۱ هزار و ۸۳۹ نفر از زائران اربعین حسینی با مراجعه به پایگاههای امداد و نجات هلال احمر استان در ۲ مرز چذابه و شلمچه از خدمات مختلف بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عبودی مزرعی با اشاره به ارائه به خدمات درمانی جمعیت هلال احمر استان به ۱۱ هزار و ۸۳۹ نفر از زائران اربعین حسینی در دو مرز شلمچه و چذابه بیان کرد: از این تعداد زائری مراجعه کننده، ۳۵۴ نفر بیمار بستری موقت، ۱۱ هزار و ۴۶۵ نفر مراجعان سرپایی و ۲۰ نفر بیمار اعزامی به درمانگاهها بودند.
وی با بیان اینکه هلال احمر خدمات مختلفی را به زائران حسینی ارائه میدهد، ادامه داد: همچنین در حوزه خدمات امدادی پایگاههای هلال احمر از ۱۰ هزار و ۴۶۸ نفر تست قند خون، ۲۶۵ نفر به صورت سرپایی مداوا شدند و ۵۱ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند.
به گفته عبودی مزرعی؛ ۹۲۶ امدادگر هلال احمر خوزستان در آیین اربعین حسینی امسال در ۲ مرز چذابه و شلمچه به زائران خدمات رسانی میکنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان میگوید: برای پوشش امدادی جادههای منتهی به مرز چذابه، ۶ پست ثابت امداد و نجات جادهای فعال شد که وظیفه پشتیبانی و انجام عملیاتهای جادهای را بر عهده دارند.
همچنین ۲ قرارگاه مجهز و تخصصی امداد و نجات در پایانههای مرزی چذابه و شلمچه برپا شده که به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند.