مردم ایزدخواست استان فارس با حضور پر شور در راهپیمایی اربعین حسینی، عشق و ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مردم ایزدخواست با حضور پر شور خود در راهپیمایی اربعین حسینی، عشق و ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و شهدای کربلا نشان دادند.

امسال هم راهپیمایی اربعین حسینی در ایزدخواست با حضور پر شور کودکان و نوجوانان ایزدخواستی در کنار خانواده‌های خود رقم خورد.

عکس‌های ارسالی: مهدیس محمدی