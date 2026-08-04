راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شمال فارس
مردم ایزدخواست استان فارس با حضور پر شور در راهپیمایی اربعین حسینی، عشق و ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مردم ایزدخواست با حضور پر شور خود در راهپیمایی اربعین حسینی، عشق و ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و شهدای کربلا نشان دادند.
امسال هم راهپیمایی اربعین حسینی در ایزدخواست با حضور پر شور کودکان و نوجوانان ایزدخواستی در کنار خانوادههای خود رقم خورد.
عکسهای ارسالی: مهدیس محمدی
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