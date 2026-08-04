معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت توزیع بار ترافیکی زائران اربعین، مرز چیلات در دهلران را ظرفیتی کلیدی برای تکمیل زیرساخت‌های مرزی استان ایلام دانست و از تدوین طرح جامع این مرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بازدید از مرز چیلات دهلران با اشاره به اهمیت راهبردی این منطقه گفت: با توجه به حجم زیاد تردد در مرز مهران، مرز چیلات می‌تواند به عنوان مکمل فعال و پشتیبان مهران، بخش قابل توجهی از بار ترافیکی زائران و مبادلات تجاری را به دوش بکشد.

وی افزود: موقعیت جغرافیایی چیلات و دسترسی آسان آن به محورهای مواصلاتی اصلی از جمله بزرگراه اندیمشک-خرم‌آباد، فرصتی بی‌نظیر برای توسعه صادرات و کاهش فشار ترافیکی در ایام اربعین ایجاد کرده است.

اکبری با بیان اینکه زیرساخت‌های این مرز در حال توسعه است، تأکید کرد: تهیه طرح جامع مرز چیلات آغاز شده و با تصویب مراحل قانونی، تأمین منابع مالی برای سرعت‌بخشی به احداث مسیرهای دسترسی در اولویت قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی این منطقه خاطرنشان کرد: چیلات به دلیل اتصال به شریان‌های اصلی کشور، پتانسیل زیادی برای فعالیت دائمی در طول سال دارد و نباید تنها به ایام اربعین محدود شود.

وی در پایان بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تصویب طرح جامع این مرز تأکید کرد و یادآور شد که توسعه مسیرهای منتهی به این مرز، نویدبخش رونق اقتصادی و تسهیل تردد در یکی از حساس‌ترین نقاط مرزی کشور خواهد بود.