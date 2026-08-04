اربعین امسال با یاد و نام رهبر شهید امت، حال و هوای دیگری دارد. زائران اربعین با در دست داشتن پرچم خون‌خواهی امام شهید بر ادامه راه مقاومت و استکبارستیزی تاکید کردند.