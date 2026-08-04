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حال و هوای زائران اربعین با در دست داشتن پرچم خون‌خواهی امام شهید

اربعین امسال با یاد و نام رهبر شهید امت، حال و هوای دیگری دارد. زائران اربعین با در دست داشتن پرچم خون‌خواهی امام شهید بر ادامه راه مقاومت و استکبارستیزی تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۳- ۱۵:۴۳
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برچسب ها: اربعین حسینی ، عراق ، مسیر کربلا ، زائران اربعین حسنی ، خونخواهی ، رهبر شهید
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