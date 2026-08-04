همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، بیش از ۱۰۰ موکب مردمی در شهرستان بابل برای خدمت‌رسانی به زائران و جاماندگان اربعین برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با فرارسیدن اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بیش از ۱۰۰ موکب مردمی در نقاط مختلف شهرستان بابل برای خدمت‌رسانی به زائران و جاماندگان اربعین برپا شده است.

این موکب‌ها با همت مردم، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های مردمی و خیران، در ورودی‌ها و خروجی‌های شهر، مسیر‌های منتهی به امامزادگان، محلات پرتردد و دیگر نقاط پیش‌بینی‌شده مستقر شده‌اند.

خدمت‌رسانی به عزاداران، ترویج فرهنگ عاشورا و تقویت روحیه همدلی و مشارکت مردمی از مهم‌ترین اهداف برپایی این موکب‌ها اعلام شده است.

دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، مشارکت گسترده مردم در تأمین نذورات و پشتیبانی از موکب‌ها را نشانه‌ای از ارادت عمیق مردم بابل به اهل‌بیت (ع) و فرهنگ خدمت بی‌منت در ایام اربعین عنوان کردند.