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همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، بیش از ۱۰۰ موکب مردمی در شهرستان بابل برای خدمترسانی به زائران و جاماندگان اربعین برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با فرارسیدن اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بیش از ۱۰۰ موکب مردمی در نقاط مختلف شهرستان بابل برای خدمترسانی به زائران و جاماندگان اربعین برپا شده است.
این موکبها با همت مردم، هیئتهای مذهبی، تشکلهای مردمی و خیران، در ورودیها و خروجیهای شهر، مسیرهای منتهی به امامزادگان، محلات پرتردد و دیگر نقاط پیشبینیشده مستقر شدهاند.
خدمترسانی به عزاداران، ترویج فرهنگ عاشورا و تقویت روحیه همدلی و مشارکت مردمی از مهمترین اهداف برپایی این موکبها اعلام شده است.
دستاندرکاران برگزاری این مراسم، مشارکت گسترده مردم در تأمین نذورات و پشتیبانی از موکبها را نشانهای از ارادت عمیق مردم بابل به اهلبیت (ع) و فرهنگ خدمت بیمنت در ایام اربعین عنوان کردند.