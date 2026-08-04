هشدار قاطع رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی به ماینرهای غیرمجاز؛ برخورد بازدارنده در راه است
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت وصول مطالبات شرکت توزیع برق، این مجموعه را نهادی حاکمیتی و خدمترسان دانست و از دستگاههای اجرایی خواست در پرداخت تعهدات مالی خود پیشگام باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی
، عتباتی با حمایت از کارکنان صنعت برق، آنان را نیروهای خط مقدم خدمترسانی خواند و گفت: دستگاه قضایی با هرگونه تعرض یا ایجاد مانع در مسیر خدمت این نیروها، برخورد قانونی و قاطع خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت ناترازی انرژی، از تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و افزود: ماینرهای غیرمجاز با استفاده از رصد هوشمند و تحلیل دادهها شناسایی میشوند و در صورت تداوم تخلف، اقدامات قضایی و محدودکننده اعمال خواهد شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در پایان تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از برق، تضییع حقوق عمومی است و دستگاه قضایی با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد کرد.