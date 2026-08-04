رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت وصول مطالبات شرکت توزیع برق، این مجموعه را نهادی حاکمیتی و خدمت‌رسان دانست و از دستگاه‌های اجرایی خواست در پرداخت تعهدات مالی خود پیشگام باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی ، عتباتی با حمایت از کارکنان صنعت برق، آنان را نیرو‌های خط مقدم خدمت‌رسانی خواند و گفت: دستگاه قضایی با هرگونه تعرض یا ایجاد مانع در مسیر خدمت این نیروها، برخورد قانونی و قاطع خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت ناترازی انرژی، از تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و افزود: ماینر‌های غیرمجاز با استفاده از رصد هوشمند و تحلیل داده‌ها شناسایی می‌شوند و در صورت تداوم تخلف، اقدامات قضایی و محدودکننده اعمال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در پایان تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از برق، تضییع حقوق عمومی است و دستگاه قضایی با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد کرد.