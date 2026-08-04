



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم‌های منتخب استان فارس در مسابقات انتخابی بیست‌وسومین المپیاد جهانی روباتیک WRO۲۰۲۶ موفق شدند ۱۰ عنوان مدال‌آور از مجموع ۲۱ رتبه برتر کشور را در رده‌های مختلف به دست آورند.

مسابقات انتخابی بیست‌وسومین دوره المپیاد جهانی روباتیک (WRO۲۰۲۶) به میزبانی تهران برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۳۵۰ دانش‌آموز در قالب ۱۳۶ تیم از ۱۸ شهر کشور حضور داشتند و در پایان، ۸ تیم سهمیه حضور در مرحله جهانی این مسابقات را کسب کردند و تیم فارس موفق شد ۱۰ عنوان مدال‌آور از مجموع ۲۱ رتبه برتر کشور را به دست آورد .



نتایج تیم فارس :

رده پایه : سپهر اکبری‌فرد (دبستان دانشگاه شیراز) , پارسا زارع (دبستان دانشگاه شیراز)، مقام اول کشوری

راستین حسن‌حسینی (مجتمع آموزشی غدیر) ، امیر اردلان حکمت‌آرا (مجتمع آموزشی غدیر) و رادان بذرافشان (مجتمع علوم‌پزشکی) مقام دوم کشوری

رهام صنف (مجتمع آموزشی هدایت) و نیما اسدزاده (دبستان طاها) مقام سوم کشوری

رده متوسطه : علی نسترن (دبیرستان استعداد‌های درخشان دستغیب) ، هیربد هنر (دبیرستان استعداد‌های درخشان نوشاد) و طا‌ها گرمسیری (دبیرستان هدف) مقام دوم کشوری

حسین ایمانیان (دبیرستان دانشگاه) و علیرضا غفاری (مجتمع آموزشی احسان) مقام سوم کشوری

رده پیشرفته : سروش ابراهیمی (دبیرستان توحید) و عرفان خلیفه (مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز) مقام اول کشوری

رده ورزش روباتیک : سینا صولتی (دبیرستان طاها) ، سینا فاتحی علی‌آبادی (دبیرستان شهید بهشتی) و پویا پرواسی (دبیرستان طاها) مقام دوم کشوری

متین تمیس (مجتمع امام رضا (ع) ، راستین تمیس (مجتمع امام رضا (ع) و سیدحسین هاشمی (دبیرستان توحید) مقام سوم کشوری

رده Future Engineers : آراز عباسی (دبیرستان پرتو علوی) و رادین سروستانی (دبیرستان پرتو علوی) مقام سوم کشوری

رده Future Innovators : آراد حمزه‌پور و حسین نجات ، مقام سوم کشوری

همچنین از مجموع ۸ سهمیه تیم ملی روباتیک ایران برای حضور در مرحله نهایی المپیاد جهانی روباتیک WRO۲۰۲۶ در شهر حیدرآباد هند، ۴ سهمیه به دانش‌آموزان شیرازی اختصاص یافت.

این سهمیه‌ها در سه رده RoboMission Elementary، RoboMission Junior و RoboMission Senior توسط تیم‌های برگزیده استان فارس کسب شد.

مرحله نهایی بیست‌وسومین المپیاد جهانی روباتیک WRO۲۰۲۶ اوایل مهرماه ۱۴۰۵ در شهر حیدرآباد هند برگزار خواهد شد.

المپیاد جهانی روباتیک WRO (World Robot Olympiad) یکی از معتبرترین رویداد‌های علمی، فناورانه و آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان در سطح جهان است که با هدف تقویت مهارت‌های حل مسئله، خلاقیت، تفکر مهندسی، برنامه‌نویسی و کار تیمی برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها نخستین بار در سال ۲۰۰۴ با حضور ۱۲ کشور آغاز شد و طی بیش از دو دهه گذشته به یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های بین‌المللی حوزه روباتیک دانش‌آموزی تبدیل شده است. در حال حاضر مرحله نهایی این مسابقات هر سال با حضور بیش از ۳ هزار دانش‌آموز از بیش از ۱۰۰ کشور جهان برگزار می‌شود.

تیم‌های ایرانی نیز از سال ۲۰۰۶ حضوری فعال و مستمر در رقابت‌های جهانی WRO داشته‌اند و در سال‌های مختلف موفق به کسب نتایج ارزشمندی در این عرصه شده‌اند.