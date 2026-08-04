نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به ادامه قطعی برق واحد‌های تولیدی، گفت: پیشنهاد انطباق تعطیلی هفتگی کارگران با برنامه خاموشی صنایع، با وجود پیگیری‌های مکرر، هنوز وارد مرحله اجرا نشده است؛ در حالی که این اقدام می‌تواند از توقف تولید و افزایش زیان بنگاه‌ها جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای احمد مختار با بیان اینکه موضوع تغییر روز تعطیلی هفتگی کارگران متناسب با برنامه خاموشی صنایع از سال گذشته در حال پیگیری است، گفت: این پیشنهاد بار دیگر در جلسات اخیر مطرح شد، اما تاکنون تصمیمی برای اجرای آن اتخاذ نشده است.

وی افزود: هدف از این پیشنهاد آن است که روز‌های قطعی برق با تعطیلی هفتگی واحد‌های تولیدی همزمان شود تا کارخانه‌ها با کمترین اختلال به فعالیت خود ادامه دهند و خسارت ناشی از توقف تولید کاهش یابد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به چالش‌های حقوقی این طرح گفت: جابه‌جایی روز تعطیلی کارگران نیازمند رعایت الزامات قانون کار است؛ به‌گونه‌ای که اگر کارگران به جای روز تعطیل معمول، در روز جمعه مشغول به کار شوند، پرداخت مزایایی مانند اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری باید مطابق قانون انجام شود.

مختار با تأکید بر همراهی نیروی کار در واحد‌های تولیدی افزود: تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد کارگران در بسیاری از کارخانه‌ها با هماهنگی کارفرمایان، برنامه کاری خود را با زمان‌بندی خاموشی‌ها تطبیق داده‌اند. به این ترتیب، در روز‌های قطع برق که فعالیتی انجام نمی‌شود و ساعات کاری در روز‌های دیگر، از جمله جمعه، جبران می‌شود؛ موضوعی که تاکنون بدون حاشیه و با همکاری کارگران پیش رفته است.

وی با بیان اینکه برنامه خاموشی‌ها معمولاً پیش از آغاز فصل اوج مصرف برق اعلام می‌شود، گفت: با این حال، در برخی مقاطع ممکن است به دلیل شرایط شبکه، خاموشی‌های خارج از برنامه نیز اعمال شود از این رو، هماهنگی میان برنامه تعطیلی واحد‌های تولیدی و جدول خاموشی‌ها می‌تواند از بروز اختلال‌های بیشتر جلوگیری کند.

این فعال اقتصادی درباره احتمال قطعی برق در روز‌های جمعه نیز گفت: به دلیل کاهش مصرف برق در بخش‌های اداری و تجاری در این روز، مدیریت شبکه برق آسان‌تر است و نگرانی جدی درباره تأمین برق صنایع وجود ندارد.

مختار در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی، انطباق تعطیلی هفتگی کارگران با برنامه خاموشی صنایع، راهکاری عملی برای حفظ تداوم تولید و کاهش خسارت واحد‌های صنعتی است و لازم است هرچه سریع‌تر درباره اجرای آن تصمیم‌گیری شود.

خبر‌ها حاکی از این است که بررسی پیشنهاد جایگزینی روز‌های خاموشی صنایع با تعطیلی هفتگی کارگران که مدت‌هاست از سوی فعالان بخش صنعت مطرح می‌شود، در دستور کار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت؛ البته با توجه به ابعاد حقوقی این موضوع و لزوم جلب نظر شرکای اجتماعی، احتمال طولانی شدن فرایند این بررسی وجود دارد و چه‌بسا اجرای آن به امسال نرسد.