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همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی، شهرستان شوش بار دیگر شاهد خروش سیل عظیم مشتاقان و دلدادگان اهلبیت (ع) بود که در سوگ اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به عزاداری پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیینهای سوگواری اربعین حسینی در شوش با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، رضا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، ستاریفر فرماندار شهرستان و مسئولان محلی، روحانیون و هیئات مذهبی با شکوه خاصی برگزار شد.
در این مراسم که با رعایت دستورالعملهای فرهنگی همراه بود، عزاداران حسینی با تشکیل دستههای سینهزنی و زنجیرزنی، مسیرهای منتهی به حرم دانیال نبی (ع) را طی کرده و بر تداوم راه و آرمانهای شهدای کربلا تأکید کردند.
همچنین معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان بهمراه فرماندار شوش ضمن زیارت حرم مطهر حضرت دانیال نبی (ع) از تشابیه محور چعب قدمگاه امام حسن مجتبی (ع) نیز بازدید کرد.