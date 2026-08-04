معاون امنیتی و انتظامی استاندار و جانشین ستاد اربعین آذربایجان‌غربی، در آستانه اربعین با هدف بررسی آمادگی مواکب و روند ارائه خدمات به زائران، از مواکب مسیر ارومیه تا مرز تمرچین بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی ، مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار و جانشین ستاد اربعین آذربایجان‌غربی، در آستانه اربعین با هدف بررسی آمادگی مواکب و روند ارائه خدمات به زائران، از مواکب مسیر ارومیه تا مرز تمرچین بازدید کرد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید‌ها ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران مواکب، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات اسکان، تغذیه، فرهنگی و امدادی به زائران قرار گرفت.

مهدی حداد در ادامه با حضور در مواکب اهل سنت پیرانشهر، موکب سنگرسازان بی‌سنگر جهاد کشاورزی و موکب اقلیت‌های دینی، از خدمات و اقدامات انجام شده تقدیر و مسیر تمرچین را جلوه‌ای از وحدت و همدلی میان اقوام، مذاهب و ادیان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین دانست.

وی همچنین در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی از آمادگی استان برای بازگشت زائران، رضایت زائران از خدمات ارائه شده و تلاش‌های استاندار آذربایجان‌غربی، ستاد اربعین و کمیته‌های ۱۶گانه برای فراهم‌سازی سفری امن، آسان و روان خبر داد.

جانشین ستاد اربعین آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مهم مرز تمرچین، از همکاری دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق قدردانی کرده و گفت: حضور زائران خارجی که از مرز بازرگان وارد کشور شده و از تمرچین به سمت عتبات عالیات عزیمت کرده‌اند، ظرفیت مهم این مسیر را نشان می‌دهد.

وی در جریان بازدید از مرز تمرچین نیز با زائران گفت‌و‌گو و ضمن بررسی کیفیت خدمات دو سوی مرز، پیشنهاد‌ها و مسائل مطرح شده از سوی زائران را مورد بررسی قرار داد.