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سرپرست مرکز بهداشت کیش، از ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به گروههای هدف با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان در مرکز بهداشت کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، افزود: دندانپزشکان واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی، در راستای ارتقای سلامت دهان و دندان، خدمات معاینه رایگان گروههای هدف را هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر به جز روزهای تعطیل ارائه می کنند.
او افزود: کودکان ۳ تا ۵ سال برای انجام خدمات وارنیش و فلورایدتراپی، کودکان ۳ تا ۱۴ سال، مادران باردار و شیرده، دانشآموزان برای معاینه دهان و دندان می توانند از خدمات رایگان واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی بهره مند شوند.
دکتر رضانیا، خاطرنشان کرد: خانوادهها برای بهرهمندی افراد مشمول طرح، در زمان های اعلامشده به واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی، مراجعه کنند.