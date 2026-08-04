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از دل طبیعت تا قلب صنعت؛ بانوی شیرازی موفق به تولید محصولات گیاهی جایگزین نمونههای وارداتی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یک شرکت دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس با تکیه بر دانش بومی و فناوریهای نوین، موفق به تولید مجموعهای از محصولات گیاهی و دوستدار محیط زیست شده است که برخی از آنها از نظر کیفیت، توان رقابت با نمونههای وارداتی را دارند.
این شرکت دانشبنیان که سه سال از آغاز فعالیت آن میگذرد، با مدیریت خانم مرتضوی، محصولاتی کاربردی برای حوزههای پزشکی، صنعت و کشاورزی تولید میکند.
محلول جداکننده چسبهای پزشکی با کیفیتی بالاتر از نمونههای وارداتی، علفکش ارگانیک بهعنوان جایگزین علفکشهای شیمیایی سمی، شوینده جامد ظروف، جرمگیر و لکهبر بدون کلر و پاککننده تخصصی دست صنعتگران و تعمیرکاران از جمله تولیدات این مجموعه است.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان با اشاره به رویکرد دانشمحور و استفاده از ترکیبات گیاهی در تولید محصولات، گفت: هدف ما ارائه محصولاتی با کیفیت، ایمن و سازگار با محیط زیست است که علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، زمینه کاهش وابستگی به نمونههای خارجی را نیز فراهم کند.
این واحد فناور روزانه حدود هزار واحد از هر یک از محصولات خود را در پارک علم و فناوری فارس تولید میکند و تلاش دارد با توسعه سبد محصولات و افزایش ظرفیت تولید، سهم بیشتری از بازار داخلی را در اختیار بگیرد.