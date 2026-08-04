معرفی برگزیدگان نخستین رویداد ترافیکاتور تبریز
نخستین رویداد رقابتمحور ترافیکاتور با محوریت معضل پارک دوبل و رفتار ترافیکی رانندگان با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
مهدی حافظزاده مدیر کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تبریز گفت: سلسله کارگاههای کارتون موضوعی ترافیکاتور با هدف بهرهگیری از ظرفیت هنر کارتون برای فرهنگسازی ترافیکی، افزایش آگاهی شهروندان و ترویج رفتارهای صحیح در معابر شهری طراحی شده است.
وی افزود: نخستین دوره این رویداد به موضوع پارک دوبل و رفتار ترافیکی رانندگان اختصاص یافت که یکی از چالشهای جدی ترافیکی شهرها به شمار میرود و نقشی مستقیم در ایجاد گرههای ترافیکی، کاهش ایمنی و تضییع حقوق شهروندان دارد.
حافظزاده با اشاره به استقبال هنرمندان خاطرنشان کرد:۲۱ کارتونیست با ارسال ۳۰ اثر در این رویداد مشارکت داشتند که در نهایت مهدیه صباغکار به عنوان نفر اول، حسنیه اکبری کامران نفر دوم و داود دلدار نفر سوم معرفی شدند.
وی افزود: داوری این آثار بر عهده فرهاد رحیم قراملکی، سعید داوری و ایلیار فخوری از اساتید برجسته حوزه کارتون، کاریکاتور و ترافیک بود.
مدیر کل ارتباطات شهرداری تبریز با تاکید بر نقش رسانهها در طرح های نوین شهری گفت:همراهی رسانهها و هنرمندان، نقشی تعیینکننده در تبیین مسائل شهری دارد و بدون این همافزایی بسیاری از طرحهای نوین به نتیجه مطلوب نمیرسند.
گفتنی است آثار برگزیده این رویداد بهزودی در قالب نمایشگاه یا انتشارات شهری در معرض دید شهروندان قرار خواهد گرفت.