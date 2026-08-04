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استاندار خوزستان بر تداوم بیوقفه خدمات تا پایان ماه صفر و تا خروج آخرین نفر از زائران هموطن و اتباع خارجی مقیم و غیرمقیم راهپیمایی اربعین حسینی در شهرستان حمیدیه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالیزاده با حضور سرزده در اردوگاه اسکان زائران خارجی اربعین حسینی در شهرستان حمیدیه (اردوگاه ثامنالائمه)، از نزدیک در جریان روند پذیرش و خدماترسانی به اتباع خارجی قرار گرفت.
وی در این بازدید که با هدف بررسی میدانی وضعیت اسکان و انتقال زائران غیرایرانی انجام شد، بر تداوم بیوقفه خدمات تا پایان ماه صفر و تا خروج آخرین نفر از زائران هموطن و اتباع خارجی مقیم و غیرمقیم تأکید کرد.
موالیزاده با اشاره به هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، نظامی و انتظامی، اظهار داشت: هیچ زائری نباید در مسیر بازگشت با کمبود خدمت مواجه شود؛ همه پای کار هستند تا تکریم میهمانان اربعین به شایستگی انجام گیرد.
استاندار خوزستان در ادامه، دقایقی را به گفتوگویی صمیمی با جمعی از زائران اتباع خارجی اختصاص داد و ضمن استماع دیدگاههای آنان، برای همگی آرزوی قبولی زیارت عتبات عالیات مسألت نمود.
نماینده عالی دولت در استان خوزستان با تأکید بر ظرفیتهای لجستیکی خوزستان در میزبانی از زائران، تصریح کرد: اردوگاه ثامنالائمه با آمادگی کامل، پذیرای اتباع غیرمقیم بوده و برنامهریزی شده تا انتقال آنان با نظم و امنیت کامل انجام شود.
گفتنی است اردوگاه ثامنالائمه (ع) در حمیدیه، بهعنوان یکی از پایگاههای اصلی استقبال از کاروانهای خارجی اربعین، با استقرار امکانات رفاهی، بهداشتی و ترابری، نقش کلیدی در تسهیل تردد زائران غیرایرانی ایفا میکند.
بازدید بامدادی استاندار، نشان از عزم جدی مدیریت ارشد استان برای نظارت مستمر و رفع سریع نواقص احتمالی در مسیر خدمترسانی به زائران حسینی دارد.