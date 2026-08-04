به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جسد فردی که در منطقه صعب‌العبور رودخانه ازارک رامسر مشاهده شده بود، پس از ۱۵ ساعت عملیات تخصصی و دشوار، به عوامل پلیس آگاهی تحویل داده شد.

عضو تیم جست‌و‌جو و نجات هلال‌احمر رامسر گفت: در پی اعلام یک تیم دره‌نوردی مبنی بر مشاهده جسد در منطقه بکر و صعب‌العبور رودخانه ازارک، به دلیل شرایط سخت و خطرناک منطقه، امکان انتقال پیکر توسط تیم‌های اعزامی فراهم نشد.

محمد لایزال افزود: با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر، تیمی متشکل از سه نجاتگر، صبح روز یکشنبه ۱۱ مرداد عملیات انتقال جسد را آغاز کرد.

وی گفت: اعضای تیم پس از دو ساعت پیمایش در جنگل و حدود پنج ساعت حرکت در بستر رودخانه و عبور از مسیر‌های دشوار، به محل جسد رسیدند و پس از انتقال پیکر با رعایت کامل حرمت متوفی، عملیات بازگشت را آغاز کردند.

لایزال افزود: تیم عملیاتی در مسیر بازگشت، چهار ساعت و ۳۰ دقیقه در بستر رودخانه و با عبور از ۳۳ فرود خطرناک حرکت کرد و سپس با سه ساعت و ۳۰ دقیقه پیمایش در شیب حدود ۷۰ درجه جنگل منطقه شکار ممنوع سنگ‌پشته، ساعت ۲۱ جسد را برای انجام مراحل قانونی به عوامل پلیس آگاهی تحویل داد.

عضو تیم جست‌و‌جو و نجات هلال‌احمر رامسر از همکاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر، فرماندهی انتظامی، پلیس آگاهی، جمعیت هلال‌احمر و اعضای تیم عملیاتی قدردانی کرد و گفت: این مأموریت تنها با هدف انتقال پیکر متوفی و تحویل آن به مراجع قانونی انجام شد.

وی تأکید کرد: بررسی علت حادثه، شناسایی هویت متوفی و اعلام نتایج، در صلاحیت مراجع قضایی و ضابطان قانونی است و اطلاع‌رسانی در این خصوص تنها از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.