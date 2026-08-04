تیم فوتبال ساحلی ستارگان خلیج فارس کیش به مرحله دوم مسابقات زیرگروه لیگ یک فوتبال ساحلی کشور صعود کرد.

راهیابی تیم فوتبال ساحلی کیش به مرحله دوم لیگ یک فوتبال ساحلی کشور

راهیابی تیم فوتبال ساحلی کیش به مرحله دوم لیگ یک فوتبال ساحلی کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم فوتبال ساحلی ستارگان خلیج فارس کیش با کسب چهار پیروزی متوالی، جواز حضور در مرحله دوم رقابت‌های زیرگروه لیگ یک فوتبال ساحلی کشور را کسب کرد.

مسابقات گروه جنوب زیر گروه لیگ یک فوتبال ساحلی کشور در اردکان یزد و به میزبانی باشگاه استقلال کنگان برگزار شد.

تیم فوتبال ساحلی ستارگان خلیج فارس کیش در این رقابتها با تیم های آرتین چابهار، موج نوین گناوه، جهان نژادیان آبادان و استقلال کنگان رقابت کرد.