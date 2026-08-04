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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: پیام اربعین حسینی در امتداد نهضت عاشورا، ایستادگی در برابر ظلم، حمایت از جبهه مقاومت و خدمت خالصانه به زائران سیدالشهدا (ع) است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در آیین رونمایی از کتیبه «همعهدی خادمان بوشهر طریقالحسین» اظهار داشت: حماسه اربعین از کربلای سال ۶۱ هجری قمری آغاز شده و این حرکت عظیم تا ظهور حضرت بقیهاللهالاعظم (عج) استمرار خواهد داشت.
وی افزود: قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پایانناپذیر است و سرانجام آن با ظهور حضرت مهدی (عج) و برپایی حکومت عدل الهی تحقق خواهد یافت.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به پیامهای اربعین در شرایط کنونی جهان گفت: یکی از مهمترین آموزههای این حرکت عظیم، ایستادگی جبهه مقاومت و همه مسلمانان در برابر ظلم، جنایت و تجاوز رژیم صهیونیستی و حامیان آن است.
آیت الله صفایی بوشهری با تأکید بر ضرورت مقابله با ظلم و ستم افزود: پیام نهضت عاشورا، قیام برای خدا و ایستادگی در برابر دشمنان در هر زمان و با هر توان است و این وظیفهای شرعی برای همه مکلفان به شمار میرود.
وی همچنین از تلاش موکبها، خادمان و همه افرادی که در مسیر پیادهروی اربعین به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمترسانی میکنند، قدردانی کرد و گفت: خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ و مصداق خدمت به محبان اهلبیت (ع) است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره جایگاه امام حسین (ع) و دوستداران آن حضرت، اظهار کرد: هر کس محبت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در دل داشته باشد، در مسیر بهشت قرار دارد.
وی با تجلیل از نقش مردم استان بوشهر در خدمترسانی به زائران اربعین افزود: استان بوشهر به واسطه ارادت مردم و فعالیت گسترده موکبها، «طریق بهشت» است و این افتخاری ارزشمند برای مردم این استان به شمار میرود.