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نخستین جلسه قرارگاه صنعتی خاتمالانبیا با حضور مسئولان استانی، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان حوزه صنعت و تولید در مازندران برگزار و فعالیت رسمی این قرارگاه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نخستین جلسه قرارگاه صنعتی خاتمالانبیا با حضور مسئولان ارشد استان، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان حوزه صنعت و تولید در مازندران برگزار و فعالیت رسمی این قرارگاه آغاز شد.
در این نشست، حاضران بر ضرورت ایجاد سازوکاری منسجم برای شناسایی و رفع چالشهای واحدهای صنعتی، استفاده از ظرفیتهای تخصصی استان، حمایت از سرمایهگذاری، افزایش تولید، اشتغالآفرینی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی تأکید کردند.
قرارگاه صنعتی خاتمالانبیا با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول، تسریع در حل مسائل صنعت و معدن، بهرهگیری از ظرفیت بسیج تخصصی و حمایت عملیاتی از واحدهای تولیدی فعالیت خود را آغاز کرده است.
رئیس قرارگاه صنعتی خاتمالانبیا و فرمانده سپاه کربلا مازندران گفت: حل مسائل صنعت و تولید نیازمند همافزایی همه دستگاهها و حضور میدانی مسئولان است.
سردار موحد افزود: این قرارگاه با رویکرد مسئلهمحور و عملیاتی، همه ظرفیتهای خود را برای حمایت از تولید، رفع موانع واحدهای صنعتی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد به کار خواهد گرفت.
تولائی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز با تأکید بر اهمیت همگرایی دستگاهها گفت: تشکیل این قرارگاه میتواند روند تصمیمگیری و پیگیری مسائل اقتصادی و صنعتی استان را تسهیل کرده و به توسعه پایدار تولید کمک کند.
محمد سحابی مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن مازندران و دبیر قرارگاه صنعتی خاتمالانبیا نیز گفت: دبیرخانه قرارگاه با استفاده از ظرفیت متخصصان، نخبگان و شبکه بسیج مهندسین، ارتباط مؤثری میان صنعت، دولت و بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد تا مشکلات واحدهای تولیدی با سرعت بیشتری پیگیری و برطرف شود.
علیجاننژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز تشکیل این قرارگاه را گامی مؤثر در همافزایی میان دستگاههای اجرایی دانست و گفت: سازمان صمت استان با تمام ظرفیت کارشناسی و اجرایی خود در کنار این قرارگاه خواهد بود و از هر اقدامی که منجر به رونق تولید، رفع موانع سرمایهگذاری و توسعه صنایع استان شود، حمایت میکند.
یوسفنژاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با استقبال از آغاز فعالیت قرارگاه گفت: شرکت شهرکهای صنعتی آمادگی دارد ظرفیتهای موجود در شهرکها و نواحی صنعتی را در اختیار این حرکت مشترک قرار دهد تا مشکلات تولیدکنندگان با سرعت بیشتری بررسی و مرتفع شود.
تقیپور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به نقش بخش خصوصی گفت: موفقیت این قرارگاه در گرو تعامل مستمر میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای انقلابی است. اتاق بازرگانی آمادگی دارد مسائل و دغدغههای فعالان اقتصادی را به صورت منظم در این قرارگاه مطرح و برای حل آنها همکاری کند.
در پایان این نشست، بر برگزاری منظم جلسات، تشکیل کارگروههای تخصصی، پیگیری مستمر مصوبات و حضور میدانی در واحدهای صنعتی برای حل مشکلات تولیدکنندگان تأکید شد.