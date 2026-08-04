ثبت عملکرد بیسابقه ۱۷۰ تن پیاز در هر هکتار در الیگودرز
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پیشبینی برداشت بیش از ۷۵ هزار تن پیاز در استان خبر داد و گفت: ثبت عملکرد ۱۷۰ تن در هکتار در الیگودرز، نشاندهنده اثربخشی روشهای نوین کشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اعلام اینکه امسال یکهزار و ۲۸۳ هکتار از اراضی استان به کشت پیاز اختصاص یافته است، اظهار کرد: از این سطح، ۷۹۲ هکتار به کشت تابستانه و ۴۹۱ هکتار به کشت پاییزه اختصاص دارد که پیشبینی میشود در مجموع بیش از ۷۵ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.
ندا محمدیپور از پیشبینی برداشت بیش از ۷۵ هزار تن پیاز در استان خبر داد و گفت: ثبت عملکرد بی سابقه ۱۷۰ تن در هکتار در الیگودرز، نشاندهنده اثربخشی روشهای نوین کشت است.
وی با اشاره به توفیقات اخیر در بخش زراعت استان افزود: در راستای اجرای سیاستهای حمایتی و پایش سلامت محصولات، اخیراً در جریان عملیات «کیلگیری» از یک مزرعه ۲۴ هکتاری در روستای انوج شهرستان الیگودرز، عملکرد بیسابقه ۱۷۰ تن پیاز در هکتار ثبت شد که موفقیتی چشمگیر برای بخش کشاورزی استان محسوب میشود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، توسعه کشت نشایی را عامل کلیدی این موفقیت دانست و تصریح کرد: هم اکنون حدود ۹۰ درصد سطح زیر کشت پیاز استان بهصورت نشایی انجام میشود که موجب کاهش مصرف بذر، افزایش یکنواختی مزرعه و ارتقای چشمگیر عملکرد در واحد سطح شده است.
محمدیپور با تأکید بر اینکه نمونه تولید شده در الیگودرز علاوه بر حد نصاب کمی، از نظر شاخصهای سلامت (میزان نیترات) نیز در سطح استاندارد ارزیابی شده است، خاطرنشان کرد: رعایت دقیق دستورالعملهای فنی، مدیریت صحیح تغذیه گیاهی و آموزشهای ترویجی، راهبرد اصلی ما برای افزایش بهرهوری و تأمین نیاز بازار استان و سایر نقاط کشور است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری کشاورزان و بهرهگیری از دانش روز، روند افزایش تولید و بهبود درآمد بهرهبرداران در سالهای آتی با شتاب بیشتری ادامه یابد.