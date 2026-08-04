مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پیش‌بینی برداشت بیش از ۷۵ هزار تن پیاز در استان خبر داد و گفت: ثبت عملکرد ۱۷۰ تن در هکتار در الیگودرز، نشان‌دهنده اثربخشی روش‌های نوین کشت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اعلام اینکه امسال یک‌هزار و ۲۸۳ هکتار از اراضی استان به کشت پیاز اختصاص یافته است، اظهار کرد: از این سطح، ۷۹۲ هکتار به کشت تابستانه و ۴۹۱ هکتار به کشت پاییزه اختصاص دارد که پیش‌بینی می‌شود در مجموع بیش از ۷۵ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.

ندا محمدی‌پور از پیش‌بینی برداشت بیش از ۷۵ هزار تن پیاز در استان خبر داد و گفت: ثبت عملکرد بی سابقه ۱۷۰ تن در هکتار در الیگودرز، نشان‌دهنده اثربخشی روش‌های نوین کشت است.

وی با اشاره به توفیقات اخیر در بخش زراعت استان افزود: در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی و پایش سلامت محصولات، اخیراً در جریان عملیات «کیل‌گیری» از یک مزرعه ۲۴ هکتاری در روستای انوج شهرستان الیگودرز، عملکرد بی‌سابقه ۱۷۰ تن پیاز در هکتار ثبت شد که موفقیتی چشمگیر برای بخش کشاورزی استان محسوب می‌شود.