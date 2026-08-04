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تیم کاوه چهارمحال و بختیاری به مسابقات فوتبال لیگ برتر نوجوانان کشور صعود کرد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: در مرحله نهایی مسابقات فوتبال لیگ مناطق نوجوانان کشور تیم کاوه چهارمحال و بختیاری به مصاف تیم نود سنندج رفت.
حسین زمانی افزود: تیم کاوه چهارمحال و بختیاری در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و به مسابقات فوتبال لیگ برتر نوجوانان کشور صعود کرد.
به گفته وی تیمهای کاوه چهارمحال و بختیاری، نود سنندج و پارس برازجان در مرحله نهایی این مسابقات به رقابت پرداختند.
وی افزود: مرحله نهایی مسابقات فوتبال لیگ مناطق نوجوانان کشور به میزبانی شهرستان فارسان ۱۴۰۵ برگزار شد.