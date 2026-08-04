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عزاداران سیدالشهدا (ع) در شهرستان رباط کریم، با پیمودن مسیر مزار شهدای گمنام تا امامزاده عمادالدین (ع)، بر تداوم ایستادگی در برابر یزیدیان زمان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی با حضور گسترده عزاداران برگزار شد. شرکتکنندگان در این مراسم، مسیر مزار شهدای گمنام تا آستان مقدس امامزاده عمادالدین (ع) را پیاده پیمودند. حاضران در این راهپیمایی با تأسی از آموزههای عاشورای سال ۶۱ هجری، از جمله ایستادگی، مقاومت و تسلیمناپذیری در برابر یزیدیان زمان، بر ضرورت تداوم پشتیبانی خود از آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی تأکید کردند.