حریق منطقه حفاظت‌شده میانکاله با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی هوایی مهار شد و نیروهای عملیاتی همچنان در منطقه مستقر هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: در حال حاضر هیچ خط فعال حریقی در منطقه مشاهده نمی‌شود و آتش به طور کامل مهار شده است.

حسینعلی محمدی افزود: با وجود مهار حریق، عملیات لکه‌گیری و پایش عرصه همچنان توسط نیرو‌های عملیاتی ادامه دارد و با توجه به تداوم وزش باد، احتمال شعله‌ور شدن مجدد برخی کانون‌های پنهان وجود دارد؛ از این‌رو نیرو‌های امدادی و دستگاه‌های مسئول تا اطمینان کامل از ایمنی منطقه در آماده‌باش هستند.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی گفت: ماشین‌آلات و لودر‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست، شهرداری‌های اطراف، بندر امیرآباد، شرکت خط لوله، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نیروگاه نکا در عملیات اطفای حریق مشارکت داشتند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران افزود: با تلاش نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست، جمعیت هلال احمر و آتش‌نشانی‌های مشارکت‌کننده، آتش به طور کامل مهار شد.

محمدی با اشاره به پشتیبانی هوایی عملیات گفت: در جریان اطفای حریق، ۱۵ سورتی پرواز در محدوده‌ای با فاصله حدود ۶ کیلومتری از ساحل دریای خزر انجام شد که نقش مؤثری در مهار آتش داشت.