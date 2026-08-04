اجرای طرح مهتاب در شهرستان کهگیلویه
در طرح مهتاب شهرستان کهگیلویه بیش از ۲ هزار انشعاب غیرمجاز برق شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد.، کورش پرویزی رئیس ناحیه برق دهدشت در طرح مهتاب که با هدف ساماندهی انشعابات غیرمجاز برق اجرا شد بر عزم راسخ صنعت برق برای کوتاه کردن دست متخلفان و برقراری عدالت در توزیع انرژی تأکید کرد.
پرویزی افزود: در این طرح بیش از ۲ هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی و بیش از ۲ هزار کنتور جدید در راستای ناترازی انرژی در شهرستان کهگیلویه نصب شده است.
وی با بیان اینکه این طرح برای نحستین بار در شهرستان کهگیلویه اجرا شد ادامه داد: این این طرح در قالب رزمایشی توسط پنج گروه هم اکنون در حال اجرا است.
رئیس ناحیه برق شهر دهدشت گفت: این پانزدهمین رزمایش در شهرستان باهدف صرفه جویی و مصرف بهینه برق اجرا شده است.